وزير الداخلية اللبناني: سنطبق القانون بشأن حفل المعارضة البحرينية

قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أنه سيتم تطبيق القانون، بشأن الحفل الذي نظمته جمعية "الوفاق" البحرينية، بمناسبة مرور 11 عاما على ماسمته "الثورة البحرينية".

وأحيت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" البحرينية، الحفل تحت عنوان "متحدون على طريق الحق" في منطقة الغبيري بالعاصمة بيروت، بحضور وفد من حزب الله اللبناني.

وسأل الوزير مولوي "كيف يمكن لندوة من هنا أو مؤتمر مستفز من هناك أن يحقق مصلحة وطن تداعى لنصرته الاشقاء بينما يتركه البعض في الداخل أو ممن يأتون الى الداخل ليكون مسرحا لبث روح التحريض؟".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اللبنانية منع معارضين بحرينيين من تنظيم نشاطين في بيروت لأن عقدهما يسيء إلى البحرين ودول الخليج، ويقوض الجهود التي تبذلها بيروت لإصلاح ذات البين مع دول الخليج.

وقال مولوي إنه "أمر بمنع عقد هذين النشاطين لأن من شأنهما، في حال حصولهما، أن يتعرضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع تلك الدول".