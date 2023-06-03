وزير الدفاع الأمريكي: النزاع في مضيق تايوان سيكون كارثة حقيقية

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ليست تسعى لتشكيل هيكل أمني جديد في آسيا والمحيط الهادئ مثل حلف الناتو، مؤكدا أن النزاع في مضيق تايوان سيكون كارثة حقيقية

وعلى الرغم من ذلك، شدد أوستن على أن البلاد تعتزم زيادة التنسيق والتخطيط العسكري والتدريب القتالي مع حلفائها في هذه المنطقة.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن الأهداف المشتركة تتمثل في صد العدوان وتعزيز القواعد والمعايير التي تدعم الرفاهية وتحول دون النزاعات، وبالتالي، يعملون على تعزيز التخطيط والتنسيق والجاهزية مع الشركاء في شرق الصين وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ.

وأعرب أوستن عن ثقته في أن الدول الأوروبية لديها مصالحها في تلك المنطقة، لكن تلك المصالح ليست ذات طابع عسكري.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تسعى أوروبا لضمان الحفاظ على علاقات طيبة مع الدول في تلك المنطقة.

وفي مؤتمر "حوار شانجريلا الأمني" في سنغافورة، صرح أوستن قائلاً: "أنا واثق من أن هذا هو سبب تواجدهم هنا".

النزاع في مضيق تايوان

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن النزاع في مضيق تايوان سيكون كارثة حقيقية وأن الولايات المتحدة تعمل على الحفاظ على السلام في المنطقة.

وأكد أنهم يركزون على الحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق وأن عدد الدول التي تسعى للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة يزداد باستمرار.

وأشار أوستن إلى أن الصين قامت مؤخرًا بمناورات خطيرة بواسطة الطائرات الحربية أثناء اعتراض الطائرات الأمريكية والحليفة في الأجواء الدولية.

وأعرب عن قلقه بشأن تصرفات الصين وأعمال الاعتراض العدائية وغير المهنية من جانب الطيارين الصينيين.

الحوار بين الولايات المتحدة والصين

وأكد أوستن أهمية الحوار بين الولايات المتحدة والصين والتطور في آليات أكثر تقدمًا لمنع حدوث أزمات بين الجيشين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بالشفافية والمسؤولية وتأمل في تغيير النهج الصيني قريبًا.

يجدر بالذكر أن وزير الدفاع الصيني لم يوافق على مقابلة وزير الدفاع الأمريكي على هامش المنتدى الأمني في سنغافورة

ويجري هذا المؤتمر بانتظام سنويًا منذ عام 2002، ويتم تنظيمه بواسطة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (International Institute for Strategic Studies).

