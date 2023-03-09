وزير الدفاع الأمريكي: امن اسرائيل خط احمر

شدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إن أمن إسرائيل خط احمر وغير قابل للتفاوض وان الولايات المتحدة ستواصل دعم الترسانة العسكرية الاسرائيلية لتبقى متفوقة على باقي دول المنطقة والاقليم

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالنت في تل ابيب ان النقاشات مع المسؤوليين الإسرائيليين تركزت على ما وصفه بـ التهديدات الإيرانية، مشددا على ضرورة عدم حيازة إيران لسلاح نووي، لكنه تحدث عن افضل السبل لمنع طهران من امتلاك هذا السلاح واكد انه الطريق الدبلوماسي فقط

من جانبه، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالنت، إن التهديد النووي الإيراني يتطلب أن نكون مستعدين لأي مسار للرد.

وتشن اسرائيل بشكل دوري غارات على مواقع ايرانية في سورية تسفر في الغالب عن سقوط قتلى وجرحى وتدمر منشآت بحجة منع تهريب اسلحة وصواريخ ايرانية الى حزب الله او الى النظام السوري، فيما لا تجد الطائرات الاسرائيلية اي رد فعل من المقاومة من طرف ايران

يشار الى ان الوزير الاميركي كان مجدول له ان يصل الى تل ابيب يوم امس الاربعاء، الا انه اجل زيارته الى اليوم الخميس بسبب هواجس امنية، فيما اصرت وزارة الدفاع الاسرائيلية على عدم استقباله في مقر الوزارة "بسبب الهواجس المتعلقة بتنظيم احتجاجات قرب مقر الوزارة"وتقرر نقل الاجتماعات إلى مكان قرب مطار تل أبيب