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وزير الدفاع الأمريكي: تركيا جبهة أمامية ل"الأطلسي" في سوريا

وزير الدفاع الأمريكي: تركيا جبهة أمامية ل"الأطلسي" في سوريا
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