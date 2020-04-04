وزير الدفاع الأمريكي يؤيد إقالة قائد حاملة الطائرات "روزفلت" بسبب كورونا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة إن وزير الدفاع مارك إسبر أيد قرار البحرية إقالة قائد حاملة الطائرات “تيودور روزفلت” التي تفشى بين طاقمها فيروس كورونا.

يأتي ذلك وسط ردود فعل عنيفة من جانب الديمقراطيين بالكونغرس وطاقم حاملة الطائرات الذين أشادوا بقائدها ووصفوه بأنه بطل.

وكان الكابتن بريت كروزير قد أُعفي يوم الخميس من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، بعد رسالة لاذعة سُربت إلى العلن طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن الحاملة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في إفادة صحفية “وزير الدفاع يدعم قرار وزير البحرية بإقالته”. وأضاف أن قرار إسبر استند إلى ما خلص إليه القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي بأنه فقد الثقة في كروزير.

وردا على سؤال عما إذا كان إسبر مازال يثق في مودلي قال هوفمان “نعم هو ذلك”. (رويترز)