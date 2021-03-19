وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة إلى الهند

يبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة زيارة إلى الهند، في الوقت الذي تتطلع فيه الدولتان الحليفتان إلى تعزيز العلاقات الدفاعية وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات الأمنية.

ويخطط أوستن، الذي يعتبر أول مسؤول كبير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور الهند، لعقد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال بعد أن يبدأ جولته في الفترة من 19 إلى 21 آذار/مارس الجاري.

وقال مسؤولون إن يوم السبت سيكون اليوم الرئيسي في لقاءات أوستن في الهند، حيث من المقرر أن يجري محادثات مكثفة مع نظيره راجناث سينج، بالاضافة إلى قادة هنود آخرين.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان القضايا الرئيسية بما في ذلك تحقيق التوازن في مواجهة القوة والنفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما ستناقش الهند والولايات المتحدة الوضع في أفغانستان الذي يعتبر مهما للأمن الإقليمي والدولي.

وبدأت الهند والصين الشهر الماضي في فك اشتباك قواتهما التي كانت تخوض مواجهة عسكرية في منطقة لاداخ المتنازع عليها في جبال الهيمالايا منذ أيار/مايو.

ووقعت حادثة اشتباك في حزيران/يونيو أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، في أسوأ مواجهة من هذا النوع منذ 45 عاما.

وتوطدت العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2016، تم تصنيف الهند كشريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة.

ووقعت الدولتان اتفاقيات دفاعية وأمنية رئيسية حتى مع تزايد الصفقات الدفاعية، حيث اشترت الهند ما قيمته أكثر من 20 مليار دولار من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة منذ عام .2008

ويزور أوستن الهند بعد اليابان وكوريا الجنوبية، حيث رافق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين في المحادثات هناك. (د ب أ)