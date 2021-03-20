وزير الدفاع الأمريكي يركز خلال زيارته للهند على الصين والعلاقات العسكرية

يجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات رئيسية مع القادة الهنود اليوم السبت لتعزيز العلاقات الدفاعية في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان الديمقراطيتان لمواجهة الوجود الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وزار أوستن، وهو أول مسؤول كبير من إدارة الرئيس جو بايدن يزور الهند، رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد وصوله إلى نيودلهي يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يجرى وزير الدفاع الأمريكى محادثاته الرئيسية مع نظيره الهندى راجناث سينج صباح اليوم السبت والتى ستغطى المخاوف المشتركة إزاء الموقف العدوانى للصين والأمن الإقليمى وتعزيز العلاقات العسكرية.

ومن المرجح أيضا أن يناقش الوزيران تطورات الوضع في أفغانستان.

وبدأت الهند والصين الشهر الماضي في فك اشتباك قواتهما من المواجهة العسكرية في منطقة لاداخ المتنازع عليها في جبال الهيمالايا والتي كانت مستمرة منذ أيار/مايو.

ويأتي اجتماع اليوم في أعقاب قمة رباعية – الحوار الأمني الرباعي الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة- والذي يعتبر حصنا إقليميا ضد التوسع الصيني. (د ب أ)