وزير الدفاع الأمريكي يقيل وزير البحرية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية الأحد، أن وزير الدفاع مارك إسبر طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر، بعدما فقد الثقة به بشأن تعامله مع قضية ضابط بالقوات الخاصة بالبحرية متهم بجرائم حرب.



وقال إسبر في بيان، "إنني منزعج للغاية من هذا السلوك الذي أبداه ضابط كبير بوزارة الدفاع. للأسف فإن النتيجة هي أن الوزير سبنسر لن يحظى بثقتي بعد الآن للاستمرار في موقعه. أتمنى لريتشارد كل خير".

وقال مسؤول أمريكي، السبت، إن البحرية الأمريكية ستواصل جهودها لطرد جندي في قواتها الخاصة، في تحد صريح لرغبة الرئيس دونالد ترامب.



وواجه إدوارد غالاغر تهما بـ"قتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم "داعش" طعنا، ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق عام 2017، وعرقلة مجرى العدالة".

وتمت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في حزيران/ يوليو، لكنه أدين بسبب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته، لكن ترامب قرر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلغاء قرار خفض رتبة الجندي البالغ من العمر 40 عاما.



وأطلقت البحرية هذا الأسبوع إجراء قد ينتج عنه تجريده وثلاثة آخرين في وحدته من رتبتهم، وهو ما يعني عمليا طردهم من وحدة النخبة "نايفي سيلز".



وكتب ترامب بغضب تغريدة على تويتر، الخميس، أن "البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد غالاغر من رتبته"، لكن مسؤولا كبيرا في البنتاغون، طلب عدم ذكر اسمه، صرح بأن مجلسا خاصا بمراجعة ملفات العناصر "ماض في إجراءاته".