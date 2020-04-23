وزير الدفاع الإيراني لترامب: "مستعدون للرد"

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي اليوم الخميس استعداد القوات المسلحة في بلاده للرد على أي تهديد في المستقبل.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عنه القول: “في ظل عداوات نظام الهيمنة وفتنته على مدى العقود الأربعة الماضية، فإن قواتنا المسلحة ترصد بيقظة على الدوام جميع تطورات المنطقة والعالم وأعدت نفسها للرد على أي تهديد في المستقبل، وبناء عليه فإن قطاع الصناعة الدفاعية يستخدم كل طاقاته لإنتاج المعدات المتطورة الحديثة والفاعلة للارتقاء بالقدرات الدفاعية للقوات المسلحة”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أنه أصدر تعليمات بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية. وكتب على حسابه في تويتر: “لقد أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية، إذا ما تحرشت بسفننا في البحر”.

وتبادلت البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية الاتهامات بالتحرش بسفن كل جانب منهما الآخر في الخليج.