وزير الدفاع الاسرائيلي يصل البحرين.. وطائرته عبرت الأجواء السعودية (صور)

استقبل وزير الدفاع البحريني، خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، نظيره الاسرائيلي بيني غانتس، في العاصمة المنامة، في أول زيارة رسمية له للبحرين، وافادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الطائرة التي نقلت "غانتس" ، مرت فوق الأجواء الأردنية والسعودية.

ومن المتوقع أن يوقع غانتس اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين إسرائيل والبحرين.

ברייקינג: שר הביטחון בני גנץ נחת במנאמה בירת בחריין. זהו הביקור הרשמי הראשון אי פעם של שר ביטחון ישראל בבחריין. גנץ צפוי לחתום על הסכם היסטורי לשיתוף פעולה ביטחוני בין ישראל לבין בחריין — Barak Ravid (@BarakRavid) February 2, 2022

من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن وزير الدفاع البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، كان في استقبال غانتس في مطار العاصمة المنامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور في اليوم التالي قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس.

وقالت إن "الوفد الإسرائيلي توجه إلى البحرين على متن طائرة سبق لها أن نقلت الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 في خضم بدء العملية السياسية بين البلدين".

שר הביטחון בני גנץ נחת לפני מספר דקות לביקור רשמי בבחריין - הביקור הרשמי הראשון של שר ביטחון ישראלי במפרץ הפרסי.

בדרך - המטוס של חיל האוויר עבר מעל עמאן בירת ירדן (בתמונה) ומעל סעודיה.

כל העדכונים מהביקור כאן וב-@GLZRadio pic.twitter.com/qXncqOMXit — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) February 2, 2022

وكتب دورون كادوش، مراسل إذاعة الجيش الاسرائيلي، الذي يرافق غانتس في زيارته إلى البحرين: "هبط وزير الدفاع بني غانتس قبل بضع دقائق في زيارة رسمية للبحرين. أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي إلى الخليج العربي. في الطريق مرت الطائرة التابعة للقوات الجوية فوق العاصمة الأردنية عمان (في الصورة) وفوق المملكة العربية السعودية".

המטוס שגנץ טס בו לבחריין הוא מטוס בואינג 707 שנמצא בשירות חיל האוויר הישראלי מאז 2011. בעבר המטוס היה בשירות נשיאי מצרים (האייר פורס 1 המצרי) והוא המטוס שהביא בשנת 1977 את סאדאת לביקורו הראשון וההיסטורי בישראל. pic.twitter.com/iYHCgXnd7a — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) February 2, 2022

وقال في تغريدة أخرى: "الطائرة التي نقلت غانتس إلى البحرين هي من طراز بوينغ 707 التي كانت في خدمة سلاح الجو الإسرائيلي منذ عام 2011. في الماضي كانت الطائرة في خدمة الرؤساء المصريين (القوات الجوية المصرية 1) وهي الطائرة التي نقلت (الرئيس المصري الراحل أنور) السادات عام 1977 في أول زيارة تاريخية له لإسرائيل".

كما نشر مراسل القناة 11 وإذاعة "كان" تغريدة قال فيها: "هبط وزير الدفاع بني غانتس في البحرين في رحلة عسكرية (رام 295) التي حلقت فوق المملكة العربية السعودية".