وزير الدفاع الاسرائيلي يطالب العالم بمساعدة الشعب الإيراني

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، نداء إلى العالم لـ"مساعدة" الشعب الإيراني" في استعادة الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي

وتطرق بينيت في خطاب مسجل نشره على حسابه في "تويتر" إلى قرار السلطات الإيرانية قطع خدمة الإنترنت عن عموم أراضي البلاد الشهر الماضي، على خلفية المظاهرات الشعبية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن الحظر لا يزال يطال حتى الآن معظم مواقع التواصل الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية.

وفي خطابه الذي يُذكر بتصريح مماثل جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث بينيت عن شاب إيراني مفترض يدعى حميد، يأمل في "مستقبل أفضل" لكن ليس بإمكانه دخول "تويتر" لـ"يُسمع صوته"، متسائلا بشأن مدى تخوف السلطات الإيرانية من مواطنيها في ظل هذا الإجراء

وأبدى الوزير الإسرائيلي قناعته بأن "الشباب الموهوبين يمكنهم تحقيق أي شيء" وطرح ما وصفها "فكرة جنونية"، مفادها أن يوحد جميع خبراء التكنولوجيات في العالم، بمن فيهم إسرائيليون وعرب وإيرانيون وأمريكيون وأوروبيون وآخرون، جهودهم بغية إنجاز هدف واحد، وهو "مساعدة الشعب الإيراني الذي تدوم معاناته طويلا في استعادة الوصول غير المحدود إلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي". ودعا هؤلاء الخبراء إلى "تحقيق هدف مستحيل"