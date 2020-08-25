وزير الدفاع الاماراتي يهاتف غانتس والامارات تلغي اللقاء الثلاثي

أجرى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وأفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، في بيان، بأن الاتصال "تركز على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية".

وأعرب الوزيران، حسب الوكالة، "عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلى تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة".

اتصال هاتفي بين البواردي و وزير الدفاع الإسرائيلي.#وام pic.twitter.com/QF0ldk4xhT — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 25, 2020

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وبعد توقيع هذا الاتفاق ستكون الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

واتصال اليوم يأتي بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإمارات ألغت الاجتماع المرتقب مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي عارض فيها علنا الخطط الخاصة بإبرام صفقة بين واشنطن وأبو ظبي لبيعها مقاتلات أمريكية من نوع "F-35".

الغاء اللقاء الثلاثي

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإمارات ألغت اللقاء المرتقب مع الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة المقاتلات "إف 35".

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مصادره، اليوم الاثنين، بأن سبب الإلغاء هو عدم رضا أبو ظبي عن معارضة نتنياهو العلنية لصفقة "إف-35" مع واشنطن.

وأشار أحد المصادر للموقع إلى أن كبار المسؤولين الإماراتيين قرروا إلغاء الاجتماع لإرسال رسالة إلى إسرائيل بأنهم يشعرون بخيبة أمل من تصريحات نتنياهو بشأن بيع مقاتلات "إف-35"، علاوة على أنه ينوي معارضة صفقة السلاح عندما يتعلق الأمر بالكونغرس الأمريكي.



وأضاف المصدر أنهم أدركوا في الأسابيع الأخيرة أنه حتى لو فضل نتنياهو عدم تنفيذ صفقة الطائرات، فلن يعارضها علنا. لذلك عندما عبر رئيس الوزراء عن معارضته علنا، شعرت الإمارات أنه يتصرف بما يتعارض مع روح الاتصالات بين الطرفين.

وحسب المصدر، فإن رسالة أبوظبي مفادها أنه لن تكون هناك اجتماعات سياسية عامة بين البلدين حتى يتضح موقف إسرائيل من صفقة الطائرات.

وكان من المقرر أن يكون الاجتماع الثلاثي رسميا وعاما، لكن ممثلي الإمارات أبلغوا السفيرة الأمريكية والبيت الأبيض بأن الاجتماع قد أُلغي حتى إشعار آخر.