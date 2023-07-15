وزير الدفاع البريطاني يعتزم الاستقالة وهؤلاء البرز المرشحين

مع نية وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، التنحي عن منصبه في الخريف، فان عدة اسماء مرشحه لخلافته في سياق التعديل الوزاري المزمع في البلاد وذلك بعد 4 سنوات تولى فيها وزارة الدفاع.

وقال الوزير إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بقراره في 16 يونيو/ حزيران الماضي مشيرا في مقابلة مع صحيفة التايمز، إنه لن يترشح لمنصب الرئاسة مجددا مستبعدًا احتمال انسحاب “سابق لأوانه” لكنه اكد أنه يفكر في “الانسحاب الكامل” من السياسة والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن المملكة.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع القادم قد يكون:

نائب وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية، جون جلين

أو نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، توم توجندهات

أو نائبة وزير الخارجية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان.

وكان الوزير البريطاني المغادر قد طالب مؤخرا أوكرانيا بإظهار المزيد من الامتنان لحلفائها، مشيرا إلى أن بلاده ليست “متجر أمازون” لإمدادات الأسلحة. وأضاف منتقدا اموقف الأوكراني: “في بعض الأحيان أنت تحاول حض بلدان للتخلي عن مخزونها الخاص" ولفت والاس إلى أنه قال للمسؤولين في كييف بعدما تلقى منهم قائمة بطلبات أسلحة العام الماضي، “أنا لست متجر أمازون”.