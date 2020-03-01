وزير الدفاع التركي يتفقد قوات بلاده على الحدود السورية وسط تصاعد التوتر في إدلب

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة عسكريون رفيعو المستوى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد القوات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية أن رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائدا القوات البرية أوميت دوندار والجوية حسن كوجوك أقيوز، رافقا أكار في جولته التفقدية.

وبعدها انتقل أكار وقادة الجيش إلى مقر القيادة التكتيكية في الجيش الثاني المسؤول عن إدارة العمليات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس تحييد أكثر من 2100 عنصر من “النظام” السوري في العمليات المستمرة بمحافظة إدلب.

يأتي ذلك ردا على مقتل 36 جنديا تركيا وإصابة العشرات إثر هجوم شنته قوات النظام السوري الخميس الماضي على مواقعهم بمحافظة إدلب. (د ب أ)