وزير الدفاع التركي يتفقد وحدات الجيش على الحدود مع سوريا

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود مع سوريا، بعد التعزيزات المكثفة التي أرسلها الجيش التركي بداية يوليو الجاري إلى هناك

وتلقى أكار الذي رافقه رئيس الأركان التركي يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، معلومات عن فعالية الوحدات العاملة قرب الحدود السورية من الضباط والمسؤولين القائمين على إدارة الوحدات.

وكان الجيش التركي قد أرسل منذ بداية الشهر الجاري إلى هاتاي وشانلي أورفة عند الحدود مع سوريا تعزيزات جديدة لقواته المنتشرة بشكل مكثف هناك، وأكدت وكالة "الأناضول" أن التعزيزات شملت عربات عسكرية ودبابات ومزيدا من الجنود.