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وزير الدفاع التركي يحذر من الاستفزازات في المتوسط

وزير الدفاع التركي يحذر من الاستفزازات في المتوسط
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