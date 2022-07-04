شويغو: جيش أوكرانيا خسر 5 آلاف جندي بأسبوعين

كشف وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 5469.

كما تم تدمير 196 دبابة ومدرعة و12 طائرة مقاتلة ومروحية واحدة. كذلك فقد تم إسقاط 69 مسيرة، و6 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و97 قاذفة صواريخ متعددة، و166 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و216 مركبات عسكرية خاصة.

وبين شويغو، في لقائه مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأنه قد تم تحرير مساحة وقدرها 670 كيلومتر مربع، لتصبح أكبر المدن في جمهورية لوغانسك الشعبية، ليسيتشانسك، تحت السيطرة الروسية بالكامل، حيث تجري الآن عملية نزع الألغام من المنطقة التي تمت السيطرة عليها.

وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية تركت خلفها معدات وأسلحة من بينها 39 دبابة ومدرعة، و48 منظومة "جافيلين"، و18 "ستينغر".