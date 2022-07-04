  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. وزير الدفاع الروسي: جيش أوكرانيا خسر 5 آلاف جندي بأسبوعين

شويغو: جيش أوكرانيا خسر 5 آلاف جندي بأسبوعين

منشور 04 تمّوز / يوليو 2022 - 10:49
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

كشف وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 5469.

اقرأ ايضاًالرئيس الأوكراني: مشاركتنا بقمة العشرين مرهونة بعدم مشاركة روسياالرئيس الأوكراني: مشاركتنا بقمة العشرين مرهونة بعدم مشاركة روسيا

كما تم تدمير 196 دبابة ومدرعة و12 طائرة مقاتلة ومروحية واحدة. كذلك فقد تم إسقاط 69 مسيرة، و6 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و97 قاذفة صواريخ متعددة، و166 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و216 مركبات عسكرية خاصة.

وبين شويغو، في لقائه مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأنه  قد تم تحرير مساحة وقدرها 670 كيلومتر مربع، لتصبح أكبر المدن في جمهورية لوغانسك الشعبية، ليسيتشانسك، تحت السيطرة الروسية بالكامل، حيث تجري الآن عملية نزع الألغام من المنطقة التي تمت السيطرة عليها.

وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية تركت خلفها معدات وأسلحة من بينها 39 دبابة ومدرعة، و48 منظومة "جافيلين"، و18 "ستينغر".

كلمات دالة:الجيش الأوكرانياوكرانياروسيا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...