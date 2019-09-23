وزير الدفاع العراقي: بلادنا لن تكون منطلقا عسكريا ضد دول الجوار

صرح وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مساء اليوم الأحد، بأن العراق لن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد دول الجوار.

وقال نجاح الشمري في مقابلة مع محطة تلفزيون /العراقية /الرسمي “إن سياسة الدولة هو ألا نسمح بأي اعتداء انطلاقا من أراضينا ضد دول الجوار ونحن ملتزمون بعدم الاعتداء على أي دولة جارة”.

وأضاف: “إن تسليح الجيش العراقي سيرتكز على التعاقد مع دول كبرى، ولدينا ضعف في تسليح الدفاعات الجوية ويتعين علينا تطوير منظومات الدفاع الجوي لمواجهة الاعتداءات الجوية التي تتعرض لها البلاد من جهات خارجية”.

وقال وزير الدفاع “إن القوات الأمنية هي بيد القائد العام للقوات المسلحة ،وأن أي اعتداء عليها هو اعتداء على العراق”. (د ب أ)