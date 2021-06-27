وزير الصحة البريطاني الجديد: إنهاء جائحة كورونا "أولوية قصوى"

قال وزير الصحة البريطاني الجديد، ساجد جاويد، إن أولى مهامه هي الإشراف على العودة إلى الوضع الطبيعي بعد جائحة كورونا، مشيدا بسلفه مات هانكوك.

وأضاف وزير الصحة البريطاني الجديد في تصريح لـ"بي بي سي" اليوم الأحد، "ما زلنا في حالة جائحة، وأريد أن أرى نهاية ذلك في أقرب وقت ممكن، وستكون هذه أولويتي العاجلة لأرى أنه يمكننا العودة إلى طبيعتنا في أسرع وقت ممكن".

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن أمس السبت بأن وزير المالية السابق، ساجد جاويد، سيتولى منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك، الذي استقال في وقت سابق من أمس السبت.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قدم استقالته، في ظل ضغوط بسبب ما عرف إعلاميا بـ"فضيحة القبلة".

واعترف هانكوك في وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر فيديو له وهو يعانق ويقبل مساعدته.