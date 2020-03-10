وزير الصناعة والتجارة الإيراني يتعافى من كورونا

تعافى وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني، رضا رحماني، الثلاثاء، من فيروس كورونا، عقب تلقيه العلاج في وحدة العناية المركزة.

وأفادت وكالة “فارس” نقلا عن علي أكبر رضائي مستشار الوزير، أن رحماني “نقل إلى وحدة العناية المركزة بعد تدهور صحته، وبجهود الأطباء تحسنت حالته وخرج من المستشفى”.

وأضاف أن الوزير يقضي فترة نقاهة بمنزله في الوقت الحالي.

وفي 4 مارس/ آذار الجاري، ذكر موقع “عصر إيران” الإخباري، أن الأطباء شخصوا إصابة رحماني بكورونا، وأنه نقل من مستشفى “إمام خميني” في طهران إلى مستشفى جديد (دون ذكر اسمه) حيث رقد في العناية المركزة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4095، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا. الأناضول)