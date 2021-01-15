وزير الطاقة الإسرائيلي: شاركت بلقاء مع نظرائي من 5 دول عربية

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إنه شارك في لقاء مع نظرائه من 5 دول عربية، إلى جانب الولايات المتحدة.

وغرد شتاينتس في وقت متأخر ليل الخميس/الجمعة، قائلا: “شاركت الليلة بمؤتمر غير مسبوق حضره وزراء الطاقة من المغرب والسودان ومصر والإمارات والبحرين والولايات المتحدة”.

وأضاف: “تعد هذه خطوة تاريخية، ودفعة لقطاع الطاقة لتعزيز التعاون مع الدول العربية أيضا في الطاقة المتجددة، بمجالات البحث والتطوير وإمكانية ربط شبكات الكهرباء في المستقبل القريب”.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن اللقاء جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر على الفور تعليق عن الدول العربية الخمس حول ما غرد به شتاينتس.

وشهدت 2020 إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، فيما تقول الرباط إنها قامت فقط بـ”استئناف العلاقات مع تل أبيب”.

فيما يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 على الترتيب.

وقوبلت موجة التطبيع الأخيرة برفض شعبي عربي واسع، واعتبره الرافضون خيانة للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية. (الأناضول)