وزير الطاقة الإسرائيلي يجتمع بوزير أردني سرا

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس التقى بوزير المياه الأردني رائد أبو سعود على جسر اللنبي مطلع نوفمبر الماضي.

وأضاف أن شتاينيتس حضر الاجتماع بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل محاولة إيجاد حل للأزمة بين الدول المحيطة بمشروع قناة البحرين.

وقال التلفزيون الإسرائيلي إن المقترح الذي نقله شتاينتس إلى الأردنيين أفاد بأن المشروع باهظ الكلفة وعليه فإن تزويد المياه المحلاة سيكون حصريا من إسرائيل إلى الأردن بدلا من إنشاء محطة تحلية في الأردن، لكن الأردنيين يريدون إنشاء محطة التحلية على أراضيهم.

وكتبت "القناة الثانية" العبرية، أن وفدا أردنيا بارزا من سلطة المياه وصل إلى إسرائيل بهدف طلب زيادة كميات المياه التي تحولها إسرائيل إلى الأردن.

وذكرت القناة، في الواحد والعشرين من الشهر الماضي، أن زيارة الوفد الأردني جاءت رغم التوتر الذي ساد بين الطرفين، عقب طلب عمان استرجاع أراضي الباقورة والغمر.

كما أكدت أن الوفد الأردني طلب من تل أبيب زيادة كميات المياه المنقولة من بحيرة طبريا لتضاف إلى 50 مليون متر مكعب، تنقل إلى الأردن بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، المعروفة باسم "وادي عربة".

وأوضحت أيضا أن إسرائيل أطلعت الوفد الأردني على الحالة السيئة لخزان المياه في بحيرة طبريا، مبينة أن الأردن ينتظر موافقة وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي يوفال شتاينتس على الطلب أو رفضه.