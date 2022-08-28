وزير الطيران بمصر يعتذر لراكب بسبب تلف حقيبته

فوجئ مسافر على متن إحدى رحلات "مصر للطيران" باتصال شخصي من وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، بعد أن اكتشف لدى وصوله إلى مطار القاهرة تلف حقيبة سفره، ليتدخل الوزير لحل أزمته.

وكتب على "فيسبوك": "وصلت أمس إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة شركة مصر للطيران، وعند وصولي إلى المطار اتجهت لتسلم حقيبة السفر الخاصة بي من على سير الحقائب والأمتعة وعند رؤية حقيبتي صُدمت صدمة كبيرة جداَ لرؤية حقيبة السفر تالفة تماما هي وكل محتوياتها".

وأضاف: "على الفور اتجهت إلى موظف خدمة الأمتعة بالمطار التابع لشركة مصر للطيران وحررت محضرا بالواقعة لإثبات الحالة التي كانت عليها الحقيبة، وأيضا قدمت شكوى لإدارة مطار القاهرة الدولي، ثم بعد ذلك غادرت المطار متجها إلى بيتي".

وتابع: "عند وصولي للبيت مباشرة تلقيت مكالمة من رقم غير معروف وعند فتح المكالمة قال لي المتحدث بالحرف الدكتور أحمد المحلاوي معايا.. رديت بنعم يا فندم، فقال لي مع حضرتك الفريق محمد عباس وزير الطيران وأنا بعتذر بشدة لحضرتك عما حدث لحقيبة سفرك، وقد أصدرت أوامر للمسؤولين بشركة مصر للطيران بأن يقوموا بتعويضك عما حدث تعويضا ماديا ومعنويا لأن هدفنا بوزارة الطيران وشركة مصر للطيران في ضوء اتجاه الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس هو رضاء وسعادة العملاء وجميع المتعاملين وتقديم خدمة بأعلى مستويات الجودة العالمية للمواطن المصري".

وأضاف: "بعد إغلاق المكالمة تلقيت ثلاثة مكالمات من ثلاث مسؤولين بشركة مصر للطيران، وقالوا لي جميعا "إن الشركة تعتذر بشدة لحضرتك عما حدث وأن الشركة ستعوض حضرتك بأي تعويض يرضيك ماديا ومعنويا مهما كان وأن أهم شيء هو رضاء وسعادة عملاء شركة مصر للطيران".

وتابع: "الدرس المستفاد هو أن مصر بالفعل تتغير للأفضل، ولم يحدث من قبل بأي دولة في العالم أن وزير يتصل بنفسه بالمواطن بعد تقديم شكواه بدقائق معدودة ليعتذر له.. وهذا يثبت بأن القيادة السياسية لمصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تختلف عن أي عصور مضت وترفع شعار المواطن المصري أولا وأبدا ودائما".