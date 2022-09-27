وزير العدل الجزائري يصل المغرب

قالت مصادر اعلامية غربية ان وفدا دبلوماسيا جزائريا وصل، الثلاثاء، إلى الرباط، برئاسة وزير العدل عبد الرشيد طبي وكان في استقباله وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقالت قناة الحرة عبر موقعها على الانترنت ان الوزير الجزائري حمل دعوة للملك محمد السادس لحضور القمة العربية التي تنعقد في الجزائر بداية نوفمبر المقبل

واكدت وزارة الخارجية المغربية على تويتر خبر اللقاء الذي غابت عنه وسائل الاعلام واشارت الى إن بوريطة استقبل طبي "بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وقالت ايضا أن "مبعوث الرئيس الجزائري سلم رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس لحضور أشغال القمة العربية".

وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق ان ملك المغرب تسلم الدعوة من الجزائر ، واكدت ان الملك محمد السادس سيحضر القمة على الرغم من توتر العلاقات، قبل ان تعود تقارير فرنسية لتنقل عن مصادر عدم نية العاهل المغربي حضور القمة