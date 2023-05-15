وزير المالية السعودي لوفد سوريا في جدة: "نرحب بعودتكم للجامعة العربية"

رحب وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الإثنين، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا أن ذلك سينعكس على بلدان وشعوب المنطقة بشكل إيجابي.

جاء ذلك في كلمة لوزير المالية الجدعان خلال انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة وفد من سوريا، لأول مرة منذ 12 عاما، في مدينة جدة السعودية، في إطار الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية المقبلة.

وقال الجدعان: "نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة ونتطلع إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة شعوبنا".

وأضاف الوزير السعودي: "إننا حريصون على دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتنفيذ القرارات التي ستصدر عن القمة، والتي ستنعكس إيجاباً على بلداننا وشعوبنا".

كما رحب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، بالوفد السوري ومشاركته في الإجتماع، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستقوم بالتنسيق مع الوفد، لإطلاعه على جميع مستجدات العمل العربي المشترك.

وهنأ الجانب الجزائري الذي كان يترأس اجتماعات القمة السابقة، في بداية الجلسة التحضيرية، دمشق على استئناف نشاطها في اجتماعات مؤسسات الجامعة العربية.