وزير النفط الإيراني يقول إنه التقى نظيره السعودي في موسكو

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إنه التقى نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في موسكو على هامش مؤتمر للطاقة في موسكو، أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.



جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء "مهر" المحلية عن الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، دون أن يصدر تأكيد أو نفي من الجانب السعودي لحدوث هذا اللقاء حتى الساعة 21:10 ت.غ.



وقال زنغنه، في تصريحاته التي نقلتها الوزارة، إنه التقى في موسكو الأمير عبدالعزيز بن سلمان.



وأضاف: "قلت له إننا أصدقاء منذ 22 عاما، وهذه الصداقة شهدت فترات صعود وهبوط في مستوى العلاقات الإيرانية السعودية، ولم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لي في لقائك".



وفيما لم يوضح الوزير الإيراني رد نظيره السعودي عليه، أشار إلى أن بلاده "لم تبادر في خلق أي خلافات مع السعودية، وأرادت دائما الصداقة مع كل الدول في المنطقة".



وتابع: "يجب عليهم (السعوديون) ألا ينظروا إلينا كأعداء؛ لأن العدو موجود خارج هذه المنطقة".



وفيما لم يوضح البيان زمن اللقاء، ذكر إعلام روسي أن لقاء زنغنة ونظيره السعودي، انعقد على هامش أعمال المنتدى الدولي "أسبوع روسيا للطاقة"، الذي جرى في موسكو بين 2 إلى 5 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي. (الأناضول)