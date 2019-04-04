وزير النقل الاثيوبية تقدم أول تقرير رسمي عن كارثة (بوينغ ماكس 8)

وزيرة النقل الإثيوبية داجماويت موجيس

قالت وزيرة النقل الإثيوبية داجماويت موجيس اليوم الخميس وهي تقدم أول تقرير رسمي عن كارثة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية إن الطيار ومساعده اتبعا الإرشادات اللازمة عندما هبطت طائرتهما (بوينغ ماكس 8) هبوطا حادا بشكل متكرر قبل أن تتحطم في العاشر من مارس أذار مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

وذكرت موجيس في مؤتمر صحافي في العاصمة أديس أبابا “نفذ الطاقم جميع الإجراءات التي كانت تقدمها الشركة المصنعة ولكنه لم يتمكن من التحكم في الطائرة”.

ولم يوجه التقرير المبدئي اللوم لأي طرف وفقا للقواعد الدولية المتبعة مع حوادث الطيران. ولم يقدم تحليلا مُفصلا عن الرحلة وهو الأمر المتوقع أن يستغرق عدة أشهر قبل صدور التقرير النهائي في غضون عام.

وفي مؤشر واضح على مجال تركيز المحققين الإثيوبيين برأ التقرير الطيار ومساعده من استخدام إجراءات غير صحيحة وأصدر توصيتين لشركة بوينغ المصنعة للطائرة وللجهات التنظيمية.

وأشار التقرير إلى أن بوينغ راجعت نظام التحكم في الطائرة وأن سلطات الطيران أكدت أن المشكلة جرى حلها قبل الموافقة على عودة هذا الطراز للطيران.

وكانت شركات الطيران العالمية قد أوقفت عمل هذا الطراز بعد الحادث وهو الثاني في غضون ستة أشهر بعد تحطم طائرة تابعة لشركة ليون إير في إندونيسيا في أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.