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وزير النقل الاثيوبية تقدم أول تقرير رسمي عن كارثة (بوينغ ماكس 8)

وزير النقل الاثيوبية تقدم أول تقرير رسمي عن كارثة (بوينغ ماكس 8)
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