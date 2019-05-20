وزير ايراني يقر بتورط بلاده بقصف السعودية

منشور 20 أيّار / مايو 2019 - 07:44
“سيد محمد حسيني”
“سيد محمد حسيني”

اقر وزير إيراني سابق بأن العلميات التخريبة التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية التابعة لسركة ارامكو في الدوادمي وعفيف كانت بإيعاز من طهران.

“سيد محمد حسيني” هو وزير الإرشاد والثقافة في عهد أحمدي نجاد كان قد قاد حملة واسعة في قمع الحريات والتشدد والاعتقالات ضد الاعلاميين ، قال في منشور له على إنستغرام إن الهجمات بالطائرات المسيرة من قبل “الحوثيين” على المنشآت النفطية السعودية جاءت ردا على محاولات أميركا لفرض المقاطعة الكاملة على النفط الإيراني .

يذكر ان المسؤول المذكور تحت عقوبات الإتحاد الأوروبي الى جانب  29 مسؤولاً إيرانيا، لخرقهم الواسع لحقوق الإنسان في إيران ومنعت دخولهم أراضي دول الاتحاد وجمدت كافة أموالهم.

 

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