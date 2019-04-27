وزير خارجية إيران السابق يهدد الإمارات بقطع صادراتها النفطية

هدد وزير خارجية إيران السابق، منوشهر متكي، الإمارات بقطع صادراتها النفطية عقب مسارعتها مع السعودية لتلبية دعوة أمريكا تعويض النفط الإيراني للأسواق العالمية بعد حظر واشنطن صادراتها.

وغرد وزير الخارجية الإيراني في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، باللغة العربية وقدم نصيحة لشيوخ دولة الإمارات داعياً إياهم لعدم الانخراط في لعبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطيرة التي قد تؤدي إلى قطع صادرات الإمارات من النفط.

وأفادت وكالة معر الإيرانية، أن الوزير السابق متكي كتب في تغريدته التي نشرها باللغة العربية ما يلي: "بعد انتصار الثورة الإسلامية وعندما أثار شيوخ الإمارات وبتشجيع من البريطانيين إعلانا واسعا ضد الجزر الإيرانية صرح ‌رئيس إيران آنذاك هاشمي رفسنجاني أن على الإماراتيين أن يتوقعوا بحرا من الدماء".

وأضاف متكي "اليوم ينبغي على شيوخ الإمارات أن يعرفوا أن الدخول في لعبة ترامب الخطيرة ضد إيران يؤدي إلى قطع صادراتهم النفطية".

ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أعلنت إنهاء مهلة الإعفاءات لعدد من الدول المستوردة للنفط الإيراني بعد أن ضمنت دولتان إقليميتان هما السعودية والإمارات سد النقص الحاصل من قطع تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وقد اعتبر المسؤولون الإيرانيون هذه الخطوة من الإمارات والسعودية بأنها خطوة عدائية مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يسلب حصتهم من النفط في الأسواق العالمية.