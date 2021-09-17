وزير خارجية اسرائيل يزور البحرين

يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، البحرين في وقت لاحق من الشهر الجاري لاول مرة لوزير إسرائيلي إلى المملكة بالتزامن مع الذكرى الاولى لتوقيع اتفاقية التطبيع بين البحرين ودولة الاحتلال الاسرائيلي.

اتصال متعدد الاطراف

واعلن لابيد عن خطته لتنفيذ الزيارة خلال اتصال هاتفي متعدد الأطراف مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومسؤولين من البحرين والإمارات والمغرب، وكلها دول وقعت اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بوساطة أمريكية.

وقال لابيد إن "نادي اتفاقيات أبراهام هذا مفتوح أمام الأعضاء الجدد"، قبل أن يعلن اعتزامه زيارة البحرين نهاية الشهر الجاري.

وسبق أن زار لابيد كلا من الإمارات في يونيو والمغرب في أغسطس الماضيين.

البحرين تطمع بالمزيد من التعاون مع اسرائيل

بدوره، قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لإبراز فوائد التعاون.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إظهار ما يمكن أن يعنيه السلام الإقليمي الحقيقي والاعتماد المتبادل والازدهار عمليا للحياة اليومية لجميع شعوب الشرق الأوسط".

كما أعرب المسؤولون عن أملهم في تعميق العلاقات الجديدة وأن تحذو دول أخرى حذوها.

اميركا تدعم التطبيع مع اسرائيل

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الجمعة، الدول العربية إلى التطبيع والاعتراف بإسرائيل، في الذكرى السنوية الأولى لـ"اتفاقيات أبراهام".



وقال بلينكن خلال الاجتماع الذي نقلت مجلة "ذا هيل" الأمريكية بعض التصريحات الواردة به: "سنشجع المزيد من الدول على أن تحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب"، مضيفا: "نريد توسيع دائرة الدبلوماسية السلمية".

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن اتفاقيات "أبراهام" هي "فوز دبلوماسي رئيسي"، ومن جهته أوضح بلينكين أن الرئيس جو بايدن "لم يختلف" مع سلفه.

وأكد الوزير الأمريكي أن الإدارة الحالية "ستواصل البناء على الجهود الناجحة للإدارة السابقة، لمواصلة مسيرة التطبيع إلى الأمام".