وزير خارجية الأردن يلتقي الرئيس السوري في دمشق

وصل نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى العاصمة السورية دمشق، ظهر اليوم الاثنين.

ويلتقي وزير خارجية الأردن خلال الزيارة رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، كما يجري خلالها محادثات مع نظيره الدكتور فيصل المقداد حول الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وعدد من القضايا.

وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi #سوريا، في زيارة يلتقي خلالها فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، ويجري خلالها محادثات مع نظيره الدكتور فيصل المقداد حول الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وعدد من القضايا الثنائية.#الأردن



🇸🇾 🇯🇴 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 3, 2023

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى الجمهورية السورية ثان زيارة له إلى هذا البلد منذ شباط الماضي، وعقب شهرين على اجتماع عمّان الذي مهّد لعودة سورية إلى الجامعة العربية في قمّة جدّة بالمملكة العربية السعودية.

بحسب قناة رؤيا فستتمحور محادثات الصفدي حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك تأكيد الأردن على ضرورة مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود بين البلدين.

يشار الى انه ومنذ منتصف الشهر الماضي وار سورية 9 آلاف عربي، بلغت حصة الزائرين الأردنيين نحو 7 آلاف زائر، في حين أن ألفي زائر عربي توزعوا على عدد من الدول العربية وفقا لصحيفة الوطن السورية.