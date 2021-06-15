وزير خارجية الإمارات يتحدث مع نظيره الإسرائيلي

قال مكتب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في تغريدة اليوم الاثنين إن الوزير بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإٍسرائيلي “أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي”.

ووفقا للتغريدة، فقد هنأ بن زايد وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، على توليه منصبه وتمنى له النجاح.

وكانت حركة “حماس ” قد قالت في بيان صدر قبل أيام أن تصريحات بن زايد تتناقض مع كل المفاهيم القومية وتتسق مع الدعايات الصهيونية، رداً على دعوته للدول الغربية بتصنيف الحركة كمنظمة إرهابية. (وكالات)