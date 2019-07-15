وزير خارجية البحرين: قطر خطر على الخليج

اعتبر وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الاثنين، إن دولة قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي.

وأكد آل خليفة على أن "هذه الدولة تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته (مجلس التعاون) وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه"، مشددا على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة "تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها".

ودعا الوزير لضرورة "إلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه".

وقال الوزير البحريني إن برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة، مساء أمس الأحد، "وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة"، ما هو إلا حلقة جديدة من "سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".