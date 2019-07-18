وزير خارجية البحرين يلتقي بنظيره الاسرائيلي في نيويورك

قالت القناة 13 الاسرائيلية ان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة التقى بنظيره الاسرائيلي يسرائيل كاتس في واشنطن والتقط معه الصور بشكل طبيعي ومريح

وبحسب القناة 13، فقد عقد وزير الخارجية كاتس، اجتماعًا قصيراً وعلنيًا مع وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة في واشنطن الليلة الماضية، وذلك بحضور المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، براين هوك.

Terrific progress in Washington this week for Israel, Bahrain & the region - @Israel_katz & @khalidalkhalifa friendly exchange at the @StateDept Ministerial to Advance Religious Freedom pic.twitter.com/yq6OZgCiG4 — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) July 18, 2019

واحتضنت البحرين مباحثات ما عرف بورشة المنامة التمهيدية لفرض صفقة القرن واستضافت مسؤولين واعلاميين اسرائيليين وأجرى وزير الخارجية البحريني، مقابلة مع موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلي، وقال في المقابلة: إن "دولة إسرائيل هنا وباقية، ونحن نريد السلام معها".

وأضاف: أن "مؤتمر المنامة" يمكن أن يغير اللعبة كاتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وفق تعبيره.

يشار إلى أن العاصمة البحرينية المنامة، استضافت نهاية الشهر الماضي، ورشة عمل اقتصادية، حول (صفقة القرن)، رغم أن إسرائيل شاركت فيها، إلا أن السلطة الفلسطينية، رفضت المشاركة، ورفضت مخرجاتها.