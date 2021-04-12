وزير خارجية التشيك يتنحى عن منصبه

أعلنت وكالة الأنباء التشيكية "تشتك" يوم الأحد أن وزير الخارجية توماس بتريتشيك سيتنحى عن منصبه بناء على طلب من رئيس حزبه الاشتراكي الديمقراطي يان هاماتشيك.

وصرح وزير الخارجية الديمقراطي الاشتراكي لوكالة الأنباء التشيكية بأن رئيس الحزب، أبلغه بضرورة تنحيه عن منصبه في الحكومة.

وكان بتريتشيك خسر محاولة يوم الجمعة الماضي ليصبح رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، العضو الأصغر في الائتلاف الحكومي الحاكم، حيث أعاد الحزب انتخاب الرئيس يان هاماتشيك لفترة أخرى.

ووفقا لبعض وسائل الإعلام التشيكية فإنه من المقرر أن يتولى وزير الثقافة الحالي لوبومير زوراليك، وزارة الخارجية في المستقبل.

وأشارت وكالة الأنباء التشيكية إلى أنه من المحتمل أن يصبح النائب الديمقراطي الاجتماعي جان بيرك وزيرا للثقافة. (وكالات)