وزير خارجية الجزائر: الاستفتاء على الدستور مرحلة مهمة

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، السبت، أن الاستفتاء على الدستور مرحلة مهمة من مراحل الإصلاحات العميقة في البلاد.

ودعا بوقادوم، في فيديو مصور اليوم، جاليات بلاده في الخارج إلى الإقبال على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وقال الوزير: “تصويتكم هو تعبير عن تمسككم بالوطن الأم وهو خيار مواطنة”.

وانطلقت اليوم عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري بالخارج.

وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان صحافي، أن مكاتب التصويت التابعة للدوائر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فتحت أبوابها أمام الجاليات الجزائرية في دول الإمارات والعراق، وسورية، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والبحرين، وسلطنة عمان، وروسيا، والنيجر، والمكسيك.

وتتواصل عملية الاستفتاء في المكاتب المتنقلة بأقصى الجنوب في كل من ولايات أدرار، والأغواط، وبشار، وتمنراست، ورفلة، وإليزي، وتندوف، الوادي والنعامة.

وأعلنت سلطة الانتخابات أن نسبة المشاركين بالاستفتاء في المكاتب المتنقلة بيومها الأول بلغت 11 بالمئة.

(د ب أ)