وزير خارجية اليابان يضع اكليل زهر على نصب المحرقة

وضع وزير خارجية اليابان تارو كونو الاثنين اكليل زهر على نصب ياد فاشيم التذكاري لضحايا المحرقة في القدس داعيا إلى علاقات أوثق بين البلدين.

وكتب كونو في سجل ضيوف النصب التذكاري أنه صلى "من أعماق قلبه حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة مجددا".

وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين إن اليابان "تنظر إلى إسرائيل كدولة تزخر بالموهبة وليس فقط دولة تكنولوجيا، بل (دولة) إنسانية وفنون وعلوم".

وتابع "آمل بأن نزيد (برامج) تبادل الاشخاص بين البلدين".

وعبر ريفلين عن "بالغ قلقه" حيال كوريا الشمالية معتبرا ان وجود "أزمة في جانب من العالم يمكن ان يؤثر على الجانب الأخر".

وقال المتحدث باسم ريفلين في بيان إن كونو عبر عن أمله بأن تقيم اليابان وإسرائيل خط طيران مباشرا "في وقت ما قريب".

ومن المقرر أن يتقي كونو الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين.