الجيش الوطني يحقق انتصارات واسعة في مختلف الجبهات

قال وزير الخارجية اليمني الجديد خالد اليماني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الحكومية باتت على بعد 10 كلم من مدينة الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، السفير الأسترالي غير المقيم لدى اليمن رالف كينج، بحسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية.

وأوضح اليماني أن "الجيش الوطني يحقق انتصارات واسعة في مختلف الجبهات، بما في ذلك جبهة الساحل الغربي، وأصبح على بعد 10 كلم من الحديدة".

وأكد حرص الحكومة على حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وأنها تسعى بالتعاون مع التحالف الداعم للشرعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

ولفت إلى أن "الحكومة أثبتت أنها طرف جاد وملتزم بتحقيق السلام، من خلال تعاطيها الإيجابي في مختلف مشاورات السلام السابقة".

وقال اليماني، إن "الحكومة تقدم كافة الدعم والمساندة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، وإنها منفتحة ومرنة في مناقشة كافة مبادرات السلام التي تستند إلى المرجعيات المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا".

ومضى بالقول إن "التحدي الأساسي الذي يواجه عملية السلام، هو تعنت المليشيا الحوثية الانقلابية، وتمسكها بالسلاح والسلطة، ورفضها لمبدأ السلام، نظرا لأنها تعتمد في بقائها على الفوضى والحرب، ولا تحتمل مشروع السلام"، بحسب الوكالة.

ومنذ أكثر من 3 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة أدّت إلى تفشي الأوبئة، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.