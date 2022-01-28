وزير خارجية روسيا: لن نشعل حربا مع أوكرانيا

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، "لن نشعل حربا مع أوكرانيا" إذا كان القرار متوقفا على موسكو.

جاء ذلك خلال مقابلة موسعة الجمعة مع ممثلين عن عدة وسائل إعلام بشأن السياسات الخارجية الروسية.

وقال: "الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا والمفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنته بعد ولن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا".

وأضاف أن النقاط البناءة في الرد الغربي على “مبادرة الضمانات الأمنية” تعتمد على اقتراحات روسية سابقة.

وأمس، أعلنت واشنطن رغبتها في عقد محادثات “جادة” مع موسكو لبحث الهواجس الأمنية لكلا الطرفين في ظل احتدام الأزمة مع كييف.

وجهت الدول الغربية علي رأسها الولايات المتحدة، مؤخرا، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وتقود الولايات المتحدة تحرك دولي لدعم كييف بالسلاح وجميع العتاد اللازم للتصدي لأي غزو روسي محتمل.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.