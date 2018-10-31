وزير خارجية عُمان يسلم عباس رسالة من قابوس حول زيارة نتانياهو للسلطنة

عباس اثناء استقبال وزير خارجية عمان في رام الله

التقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الاربعاء حاملا رسالة تتعلق بالزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى عُمان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية.

وذكر المصدر ان بن عبد الله سلم عباس رسالة من السلطان قابوس حول زيارة نتانياهو.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول المحادثات في رام الله أو فحوى الرسالة.

في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة رسمية هي الأولى له إلى عمان حيث استقبله السلطان قابوس بن سعيد رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

كما زار عباس سلطنة عمان قبل أيام قليلة من زيارة نتانياهو.

ويواصل نتانياهو التاكيد أن الواقع الإقليمي الجديد، بدءاً بتوسيع إيران نفوذها، يؤدي الى تقارب في المصالح مع الدول العربية.

ويقوم مسؤولون اسرائيليون بزيارات الى دول خليجية ضمنها عمان والإمارات العربية المتحدة لمواجهة إيران ومحاولة إحراز تقدم بشأن التطبيع الدبلوماسي الذي يثير قلق الفلسطينيين.

وفي الإمارات، زارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد الكبير وتحدث وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا باللغة العربية في دبي.

كما تم عزف النشيد الإسرائيلي الأحد، وهو حدث نادر، في مسابقة للجودو في أبو ظبي، ومن المقرر أن يقوم وزير النقل اسرائيل كاتز بالترويج لخط سكك حديد بين حيفا والخليج في عُمان الأسبوع المقبل.