وزير خارجية قطر في كابول و"علماء المسلمين" يهنئ آخوند برئاسة حكومة طالبان

وصل وزير خارجية قطر الى كابول الاحد، في أول زيارة رسمية لمسؤول دولي الى أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان عليها، فيما بعث الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره الدوحة، رسالة تهنئة إلى الملا محمد آخوند بمناسبة تعيينه رئيسا لحكومة هذا البلد.

وذكرت حركة طالبان على حساب "الإمارة الإسلامية" الرسمي الذي تديره على موقع "تويتر" أن الوزير القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يلتقي بمسؤوليها في القصر الرئاسي في كابول.

وأفادت قناة "الجزيرة" القطرية أن آل ثاني عقد في كابل اجتماعا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها "طالبان" مؤخرأ، الملا محمد حسن أخوند.

ونقلت مصادر أفغانية أن الوزير القطري حط في كابول على رأس وفد مرافق حيث يرتقب أن يلتقي مسؤولي الحكومة الأفغانية الجديدة.

وقام وزير الخارجية القطري بجولات مختلفة قادته لعدد من العواصم الدولية لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وقبل أن يحط في كابول زار المسؤول القطري إيران وباكستان وتركيا وروسيا، وعقد اجتماعات مع مسؤولي تلك الدول، وبحث معهم آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، والأوضاع في كابول.

وزير الخارجية القطري يقوم بزيارة إلی العصمة الأفغانية #كابل، ويلتقي بمسئولي إمارة #أفغانستان الإسلامية في القصر الرئاسي. pic.twitter.com/9FbXqTXkzt — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 12, 2021

ومن موسكو قال وزير الخارجية القطري إن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن أي تطورات سياسية.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سينقل إلى قادة الحكومة الأفغانية التي شكلتها طالبان، وجهات النظر الدولية حول الوضع في أفغانستان.

ولعبت الدوحة دوراً فاعلاً في رعاية الحوار بين طالبان وعدد من العواصم الغربية، وساهمت بجهود معتبرة في عمليات إجلاء أزيد من 60 ألف شخص من كابول.

ويعمل فريق تقني قطري على إعادة تشغيل مطار كابول، حيث تم تسيير أول رحلة تجارية من أفغانستان من قبل الخطوط الجوية القطرية.

"علماء المسلمين" يهنئ آخوند برئاسة حكومة طالبان

الى ذلك، بعث الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة تهنئة إلى الملا محمد حسن آخوند بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء أفغانستان.من قبل حركة طالبان.

الملا محمد حسن آخوند رئيس حكومة طالبان

وأعرب الاتحاد الذي يرأسه أحمد الريسوني ومقره العاصمة القطرية الدوحة "عن خالص تهانيه على الثقة التي حظي بها الشيخ آخوند من قبل الحركة وغيرها من الأطراف الأفغانية بتكليفه رئاسة الحكومة الجديدة"، بحسب نص الرسالة الذي نشره الاتحاد على موقعه الالكتروني الرسمي.

واعتبرت الرسالة ان "هذه الثقة تعكس ما يتمتع به الشيخ الملا محمد حسن آخوند من خبرة ومكانة".

وعبر الاتحاد في رسالته عن تطلعه الى أن "تقدم الحكومة الجديدة نموذجاً إسلامياً للحكم الرشيد الذي أقامه رسول الرحمة والخُلق العظيم، وخلفاؤه الراشدون، من حيث اعتماد الشورى وبسط العدل وحقن الدماء وكفالة الحريات والحرمات ورعاية الحقوق واستكفاء الأمناء".

كما عبر عن تطلعه الى ان تعمل هذه الحكومة على "استيعاب الجميع وتعزيز التصالح والتلاحم المجتمعي بين جميع الاتجاهات والأعراق والمذاهب وترسيخ السلام والعمل على تعزيز المشترك الإنساني والحضاري".

ودعا الاتحاد "جميع مكونات الشعب الأفغاني وقادته، إلى مؤازرة الحكومة، بالتعاون معها والنصح لها، مع اعتماد نهج التحاور والتفاهم السلمي في تجاوز مختلف مشاكل البلاد، الناجمة عن زمن الغزو الأجنبي والصراع الداخلي".