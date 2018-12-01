وزير خارجية قطر: وجدنا خارج إطارنا الجغرافي أصدقاء وحلفاء

وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده وجدت خارج جوهرها الجغرافي أصدقاء وحلفاء في مناطق مختلفة من العالم.

وشدد على أن قطر بدأت تواصلها الخارجي في المنطقة بالإضافة إلى الاصلاحات الداخلية، ورأت أن الأزمة المحيطة بها في الشرق الأوسط تركت الناس دون خيارات، لافتا إلى أن “بعض الدول تجاهلت الاحتياجات الأساسية لشعوبها وأن بعض الحكام اضطهدوا رعاياهم لسنوات وكانت النتيجة ولا تزال شعور باليأس، حيث لا مياه نظيفة صالحة للشرب، ولا طعام ولا تعليم ولا وظائف ولا كرامة”.

وقال في جلسة حوارية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك أن “دولة قطر قررت منذ عقدين أن تبدأ صفحة جديدة من الانفتاح، وهذا القرار شكل سياسة قطر الخارجية التي تتميز بالتفاعل والحوار والتعاون، وهذا القرار كان اتجاها جديدا في منطقة الشرق الأوسط، وحقق النجاح المرجو منه”، مؤكدا أن “قطر وجدت في خارج جوارها الجغرافي أصدقاء وحلفاء في مناطق مختلفة من العالم”.

عن القضية الفلسطينية أكد الوزير أنه بدون عملية سلام في الشرق الأوسط فإن التقدم الدائم في المنطقة سيكون صعباً.

وأرجع الوزير ازدهار دولة قطر خلال السنوات العشرين الماضية إلى تعاملها مع العالم من خلال دبلوماسية التفاعل وحرصها على إقامة شراكات اقتصادية عالمية وتطور رأسمالها البشري واستثمارها في المنطقة.

وأوضح أن دولة قطر قررت منذ عقدين أن تبدأ صفحة جديدة من الانفتاح، لافتاً إلى أن هذا القرار شكل سياسة قطر الخارجية التي تتميز بالتفاعل والحوار والتعاون.

واعتبر أن هذا القرار كان اتجاهاً جديداً في منطقة الشرق الأوسط، وحقق النجاح المرجو منه، مضيفاً أن قطر وجدت في خارج جوارها الجغرافي أصدقاء وحلفاء في مناطق مختلفة من العالم.

ولفت إلى أن دولة قطر أصبحت وسيطاً ذا خبرة في منطقة لا تستخدم أسلوب التفاوض في حل الخلافات، مضيفاً أنه “على سبيل المثال في لبنان استطعنا أن نهدئ القتال ونسد فراغ السلطة، وفي السودان ساعدنا على وقف الحرب وتحقيق السلام في دارفور، واليوم نقوم بتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة أفغانستان وحركة طالبان”.

وأكد أن دولة قطر ستستمر لاعباً نشطاً وداعماً لكل الأطراف من ذوي النوايا الحسنة الذين يرغبون في حل الخلافات ومواجهة التحديات والأخطار التي تؤثر على الشرق الأوسط والعالم.

واعتبر أن الأزمة في الشرق الأوسط وصلت درجات من التوتر تتطلب من الخبراء المفكرين أن يحللوا جميع النزاعات المتزامنة للوصول إلى حلول واقعية ودائمة لتحقيق السلام.

وشدد على أن قطر توفر اليوم ما يقارب 30% من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي، واستطاعت أن تنوع اقتصادها وتقلل من اعتمادها على الوقود الاحفوري.

وأوضح أن دولة قطر تستثمر أيضاً في رأسمالها البشري، “حيث بدأنا بالتعليم والإعلام والتسامح الديني، وشمل أخر فصل من فصول التطور الرعاية الصحية والعمل، وأتاحت السياسات التقدمية حرية وحقوق المرأة منذ عقود”.

وأشار إلى أن دولة قطر بدأت في عام 2007 مؤتمرات الحوار بين الأديان وشملت المسيحيين واليهود والمسلمين بهدف أن يصبح التعايش بين أصحاب هذه الديانات واقعا ملموسا ، منوها إلى أن دولة قطر دعت العديد من الجامعات الأمريكية للانضمام إلى المدينة التعليمية لتتيح للمنطقة فرصا واسعة من التعليم الممتاز.

واعتبر أن توفر الأمل والفرصة ضرورة أخلاقية، مشيراً إلى أن قطر توفر للملايين من الشعوب في منطقتنا المساعدات الإنسانية والتعمير والتمويل والتعليم الأساسي وفرص العمل.

وأشار أن قطر قدمت 674 مليون دولار أمريكي في عام 2017 معونة لـ 78 دولة لدعم مبادرات الأمل، معتبراً أن هذه المساعدة الإنسانية ضرورة ملحة للبقاء اليومي، مضيفاً “لكن العالم مندهش كيف يمكننا خلق حل سياسي لتهدئة الفوضى في الشرق الأوسط؟.. فمثل هذا الحل يعتبر ضرورة ملحة ليس فقط للسلام الإقليمي ولكن أيضا للسلام حول العالم”.

وشدد على أن دولة قطر تؤمن بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل النزاعات وتسوية الأزمات الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن الحوار وسيلة دبلوماسية لتحقيق غاية معينة في الشرق الأوسط وهي أن يشارك كل أعضاء المنطقة بالكامل في تأسيس مبادئ الحوكمة التي تبقي القادة مسؤولين عن تصرفاتهم مع آليات ملزمة لحل النزاعات.