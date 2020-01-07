وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الوضع في العراق

بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، آخر تطورات الأوضاع في العراق.

جاء ذلك خلال إتصال أجراه آل ثاني مع نظيره البريطاني الإثنين، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)

وجرى خلال الاتصال، “مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما آخر التطورات في العراق، والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية في المنطقة.” بحسب ذات المصدر.

الاتصال الهاتفي هو الخامس لآل ثاني مع عدة دول عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، حيث سبقه اتصالات مع نظرائه في تركيا وأمريكا وفرنسا واستراليا لبحث تطورات الوضع في العراق وسبل التهدئة.

كما أجرى وزير خارجية قطر، السبت، زيارة إلى طهران التقى خلالها الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى.

وفجر الجمعة قتل سليماني، ونائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف جوي أمريكي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد.

والأحد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 “هدفا هاما” لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ”الانتقام” على خلفية مقتل سليماني.

وبعد مقتل سليماني، عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، إسماعيل قآاني، قائدا لفيلق القدس.