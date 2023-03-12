وزير خارجية مصر يلتقي زوجة الأسير مروان البرغوثي

البوابه - التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري في مقر الوزارة بالقاهرة بالسيدة فدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي.

وأشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى إن الوزير شدد خلال اللقاء على جهود مصر الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشار شكري إلى أهمية إعادة تحريك عملية السلام وذلك بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

فيما أعربت فدوى البرغوثي عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية في كافة الأصعدة، مثمنة التضامن المصري مع قضية الأسرى الفلسطينيين متطرفة إلى المستجدات على الساحة الفلسطينية والتطورات في الأراضي المحتلة



