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وزير دفاع قطر يبحث في البنتاغون تعزيز العلاقات العسكرية

وزير دفاع قطر يبحث في البنتاغون تعزيز العلاقات العسكرية
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