وزير دفاع قطر يبحث في البنتاغون تعزيز العلاقات العسكرية

وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية

بحث وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الأربعاء، مع وزير الدفاع بالإنابة في أمريكا باتريك شانهان، تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وحسب بيان للدفاع القطرية، جرى الاجتماع بمقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”. واستعرض الجانبان “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما العسكرية والدفاعية”.

كما تم “بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بجانب مناقشة آخر الأوضاع التي تمر بها المنطقة وتبادل وجهات النظر حولها”.

ويقوم وزير الدفاع القطري خالد العطية بزيارة حالية للولايات المتحدة الأمريكية غير معلنة المدة.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة “العديد” العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وتستخدم واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في سوريا والعراق.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي وقعت قطر والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم لتوسيع الوجود الأمريكي بقاعدة “العديد”.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أشاد ويليام غرانت، القائم بالأعمال الأمريكي لدى الدوحة، بتدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة وقطر، واعتبرها خطوة كبيرة في الشراكة العسكرية بين البلدين.

وأجرت الدوحة مع واشنطن خلال العامين السابقين العديد من المناورات والتمارين المشتركة في المجالات العسكرية المختلفة؛ في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة و”بشدة”.