وزير سعودي: خلافنا مع روسيا “عائلي” و”لا نحتاج للطلاق”

قلل وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، من النزاع بين بلاده وروسيا حول النفط، معتبرا أنه “خلاف يمكن أن ينشب في أي عائلة ويجعلها أقوى بعد حل خلافاتها”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لتلفزيون “بلومبيرغ” الأمريكي، تعقيبا على اتفاق تحالف “أوبك+” على أكبر خفض تاريخي لإنتاج النفط، بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مايو/ أيار المقبل، عقب خلاف سعودي روسي بهذا الخصوص.

ولدى رده على سؤال بشأن “حالة الطلاق الشنيعة” بين موسكو والرياض، قال الوزير إنه لن يسمي ما حصل من خلاف “طلاقا”.

وتابع: “كما الحال في أي عائلة تمر بخلافات، لكن تُبقي ذلك ضمن الدائرة الداخلية المغلقة، وعادة ما يتم حل تلك الخلافات في النهاية”.

وأوضح: “كما تعلم كل ذلك يعتمد على متانة الروابط في العائلة، وفي هذه العائلة فإن روابطنا قوية، والتغلب على الخلافات يجعل أي عائلة أقوى من قبل”.

وأردف: “لذا كما قلت فنحن عائلة، وباعتبارنا كذلك، فإننا الآن أكثر قدرة على تجاوز أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل”.

وتابع: “آسف إذا خاب أملي، لكننا لا نحتاج للطلاق” مع روسيا.

وفي 6 مارس/ آذار الفائت، فشلت السعودية وروسيا في التوصل إلى اتفاق لتعميق خفض إنتاج النفط، ما تسبب في اندلاع حرب أسعار بينهما لمنع خسارة حصصهما السوقية أمام الولايات المتحدة، انخفضت على إثرها أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ 2002 نظرًا لوفرة المعروض وانخفاض الطلب عليه بسبب أزمة كورونا.

والأحد الفائت، أعلنت عدة دول نفطية في تحالف “أوبك+”، إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام، بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين، يبدأ تنفيذه مطلع مايو المقبل