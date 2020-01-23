وزير سعودي سابق يزور أحد معسكرات "الهولوكوست" في بولندا

من المقرر أن يصل وفد يضم زعماء دين مسلمين من أكثر من 24 دولة، اليوم الخميس، بزيارة غير مسبوقة، إلى معسكر الإبادة النازي السابق أوشفيتز بيركينو في بولندا.

ويضم ما يعد أرفع وفد مسلم يزور معسكر الموت السابق الذي قتل فيه نحو 1.1 مليون شخص، معظمهم يهود، خلال فترة بين عامي 1940 و1945، وزير العدل السعودي السابق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الجديد، محمد بن عبد الكريم العيسى.

وسيصل المسؤولون المسلمون رفيعو المستوى معسكر أوشفيتز في الذكرى الـ75 لتحريره بأيدي الجيش الأحمر السوفيتي، برفقة ممثلين عن اللجنة اليهودية الأمريكية، بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين اللجنة ورابطة العالم الإسلامي في مايو الماضي.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة اليهودية الأمريكية، كينيث باندلر، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، أن المسؤولين المسلمين واليهود سيزورون أيضا معا غدا الجمعة متحف تاريخ يهود بولندا في وارسو، وكذلك كنيسا يهوديا ومسجدا في العاصمة البولندية، مضيفا أنهم سيتقاسمون وجبة يوم السبت اليهودية.

كما نقلت الصحيفة عن شخص مطلع على تفاصيل الرحلة تأكيده أن أعضاء الوفدين سيلتقون غدا مع ناجين من محرقة اليهود "الهولوكوست".

وأشار الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية ديفيد هاريس إلى الأهمية القصوى لزيارة العيسى الذي يعد أرفع مسؤول مسلم يصل معسكر أوشفيتز في تاريخ المعسكر السابق، واصفا هذه الزيارة بـغير المسبوقة.

وكان العيسى، الذي يعد حليفا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد زار في مايو 2018 المتحف الأمريكي لذكرى الهولوكوست في واشنطن، وكتب مقالا نشرته في يناير العام الماضي صحيفة "واشنطن بوست"، وهو يدين جرائم النازيين ويدعو مسلمي العالم إلى استخلاص الدروس من تجربة الهولوكوست.