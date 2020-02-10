وزير سوداني يتحدث عن تخفيض تدريجي لقوات بلاده في اليمن

أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الأحد، أن بلاده تخفض تدريجيا عدد قواتها المحاربة في اليمن، مؤكدا إيمان الخرطوم بأن الأزمة اليمنية لا حل عسكريا لها.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صالح قوله: "هناك الآن إعادة نظر في حرب اليمن بشكل عام حتى بين الدول الرئيسية في التحالف، ولم يكن سهلا على السودان اتخاذ قرار مفاجئ بسحب القوات، لذلك يحدث الخفض التدريجي بالتفاهم مع دول التحالف العربي".



وأضاف الوزير السوداني على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا: "هناك قناعة بأن العمل العسكري لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدا، ونحن نعتقد أن الجهود الحالية ستؤدي قريبا جدا لانحسار العمل العسكري وتحل محله جهود التفاوض والحوار".



ويشارك السودان في عمليات التحالف العربي في اليمن، حيث تحارب قوات دول عربية عدة، تحت قيادة الرياض، منذ آذار/ مارس 2015، إلى جانب القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين.