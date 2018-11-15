وزير سوري يبشر بتعويض مالي مرض للعاملين في قطاع الإعلام الوطني

العاصمة السورية دمشق

أفاد وزير الإعلام السوري، عماد سارة، بأن موازنة الوزارة للعام الجديد ستؤمن دخلا مرضيا للعاملين في المجال الإعلامي، وستتناسب مع طبيعة العمل الفكري، ما سيحقق إنتاجية نوعية في العمل.

وأضاف أن النظام المالي للمؤسسات الإعلامية المقترح من قبل الوزارة يحظى بموافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، وهو قيد الصدور، وفقا لما نقلته وكالة "سانا".

وجاء تصريح المسؤول الإعلامي خلال جلسة للجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السوري، التي ناقشت الموازنة الاستثمارية للوزارة والمؤسسات التابعة لها والمقدرة 13.722 مليار ليرة سورية.

وأكد الوزير خلال الجلسة أن وزارة الإعلام السورية تعمل بجدية لتوفير الأدوات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي.

وكان أعضاء اللجنة قد دعوا إلى إيجاد نظام مالي جديد يتلاءم مع الجهود المبذولة من قبل الإعلاميين ويوفر لهم بيئة عمل مشجعة، إضافة إلى تشغيل خريجي كلية الإعلام.