وزير سياحة النظام السوري يجري زيارة رسمية للسعودية

بدأ وزير سياحة النظام السوري، محمد رامي مارتيني، الثلاثاء، أول زيارة إلى المملكة العربية السعودية منذ عشر سنوات، لحضور اجتماع تابع لمنظمة السياحة العالمية.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء النظام “سانا”، تأتي هذه الزيارة للمشاركة بالاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط، خلال يومي 26-27 مايو/أيار الجاري.

ووفق المصدر وصل الوزير الرياض، مساء الثلاثاء، تلبية لدعوة من وزارة السياحة السعودية، ولجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط.

وتعتبر هذه أول زيارة لمسؤول بالنظام السوري يجريها للمملكة بصفة وزير منذ اندلاع الحرب الداخلية بسوريا عام 2011.

وكانت الرياض قد سحبت سفيرها لدى العاصمة السورية دمشق عام 2011، وجمدت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد. (الأناضول)